Президент Украины Владимир Зеленский не может выполнить главное предвыборное обещание – покончить с войной в Донбассе. На пути главы государства встали вооруженные радикалы. По мнению экспертов, украинский лидер находится в отчаянном положении. Терять ему уже нечего, поэтому он решил пойти ва-банк.

Президент Украины Владимир Зеленский не может выполнить главное предвыборное обещание – покончить с войной в Донбассе. На пути главы государства встали вооруженные радикалы. По мнению экспертов, украинский лидер находится в отчаянном положении. Терять ему уже нечего, поэтому он решил пойти ва-банк.Происходящее на Украине политолог Руслан Бортник сравнил совсеобщим хаосом. Оказавшийся в тупике Зеленский не придумал ничего лучше, каквыдвигать заведомо невыполнимые требования вроде ликвидации Донецкой иЛуганской народный республик.Эксперт предположил, что таким образом Зеленский надеетсявступить в торг с Россией по поводу будущего Донбасса. "Попытка Украиныподнять максимальную планку, продемонстрировать готовность выхода из Минскихсоглашений", – сказал Бортник в эфире Ютуб-канала "Макси ТВ".Новость дополняется.