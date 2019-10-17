Президент Украины Владимир Зеленский не может выполнить главное предвыборное обещание – покончить с войной в Донбассе. На пути главы государства встали вооруженные радикалы. По мнению экспертов, украинский лидер находится в отчаянном положении. Терять ему уже нечего, поэтому он решил пойти ва-банк.
Президент Украины Владимир Зеленский не может выполнить главное предвыборное обещание – покончить с войной в Донбассе. На пути главы государства встали вооруженные радикалы. По мнению экспертов, украинский лидер находится в отчаянном положении. Терять ему уже нечего, поэтому он решил пойти ва-банк.
Происходящее на Украине политолог Руслан Бортник сравнил со
всеобщим хаосом. Оказавшийся в тупике Зеленский не придумал ничего лучше, как
выдвигать заведомо невыполнимые требования вроде ликвидации Донецкой и
Луганской народный республик.
Эксперт предположил, что таким образом Зеленский надеется
вступить в торг с Россией по поводу будущего Донбасса. "Попытка Украины
поднять максимальную планку, продемонстрировать готовность выхода из Минских
соглашений", – сказал Бортник в эфире Ютуб-канала "Макси ТВ".
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