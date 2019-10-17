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<a href="https://33live.ru/novosti/17-10-2019-zamuzh-raspolnevshaya-kozhevnikova-predstala-v-belom-plate.html" target="_blank">Замуж!: располневшая Кожевникова предстала в белом платье</a> - Недавно Мария Кожевникова в интервью призналась, что до сих пор не состоит в браке со своим любимым мужчиной, отцом ее троих сыновей. А сейчас популярная актриса заинтриговала фанатов фото, на котором предстала в белом платье, и сообщением о замужестве.