Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о приобретении
музыкантом ФК СКА из
Ростова-на-Дону. По его мнению, рэпер Баста может
спасти положение.
Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о приобретении
музыкантом ФК СКА из
Ростова-на-Дону. По его мнению, рэпер Баста может
спасти положение.
Манукян отметил, что певец не первый в своем роде,
кто владеет футбольным клубом. В пример он привел Элтона Джона.
"Тот факт, что Баста закрыл все долги СКА-Ростов – это
похвально. То, что выделил клубу на текущую деятельность десять миллионов – это
прекрасно", – высказался собеседник "Дни.ру". При этом он добавил, что все же
профессиональный футбольный клуб требует как минимум в десять раз больше
вложений.
"Если все это не закончится через короткое время
тотальным разочарованием, это будет уже большой успех. В то, что удастся
создать серьезный бизнес на основе клуба третьей по значимости лиги страны, я
пока не верю", – заявил Манукян. Он напомнил, что СКА – это легенда.
"Вице-чемпионы, обладатели кубка страны, дошли до
1/8 финала в Кубке Кубков. Славная история. Хочется верить в чудо и в то, что
Басте удастся былую славу клуба возродить", – отметил эксперт. В заключение Манукян пожелал рэперу Басте удачи.
Напомним, ранее стало известно, что музыкант и продюсер , выступающий под псевдонимом Баста, официально стал владельцем известного ФК. Исполнитель
пригласил специалистов футбольной индустрии, которые займутся управлением СКА.
За собой оставил развитие коммуникационных направлений и работу со
спонсорами, передает РИА Новости.