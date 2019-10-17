Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о приобретении музыкантом ФК СКА из Ростова-на-Дону. По его мнению, рэпер Баста может спасти положение.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о приобретениимузыкантом ФК СКА изРостова-на-Дону. По его мнению, рэпер Баста можетспасти положение.Манукян отметил, что певец не первый в своем роде,кто владеет футбольным клубом. В пример он привел Элтона Джона."Тот факт, что Баста закрыл все долги СКА-Ростов – этопохвально. То, что выделил клубу на текущую деятельность десять миллионов – этопрекрасно", – высказался собеседник "Дни.ру". При этом он добавил, что все жепрофессиональный футбольный клуб требует как минимум в десять раз большевложений."Если все это не закончится через короткое времятотальным разочарованием, это будет уже большой успех. В то, что удастсясоздать серьезный бизнес на основе клуба третьей по значимости лиги страны, япока не верю", – заявил Манукян. Он напомнил, что СКА – это легенда."Вице-чемпионы, обладатели кубка страны, дошли до1/8 финала в Кубке Кубков. Славная история. Хочется верить в чудо и в то, чтоБасте удастся былую славу клуба возродить", – отметил эксперт. В заключение Манукян пожелал рэперу Басте удачи.Напомним, ранее стало известно, что музыкант и продюсер , выступающий под псевдонимом Баста, официально стал владельцем известного ФК. Исполнительпригласил специалистов футбольной индустрии, которые займутся управлением СКА.За собой оставил развитие коммуникационных направлений и работу соспонсорами, передает РИА Новости.