Русская православная церковь (РПЦ) уполномочила Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить упоминать в богослужении предстоятеля Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II в случае, если он вступит в молитвенное общение с представителями Православной церкви Украины (ПЦУ).

Русская православная церковь (РПЦ) уполномочила Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить упоминать в богослужении предстоятеля Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II в случае, если он вступит в молитвенное общение с представителями Православной церкви Украины (ПЦУ).Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он сослался на соответствующее решение Священного синода РПЦ.Он подчеркнул, что Русская православная церковь прекращает молитвенное и евхаристическое общение с теми иерархами ЭПЦ, которые вступили в подобное общение с "представителями украинских неканонических раскольничьих сообществ".Ранее сообщалось, что на заседании Священного Синода РПЦ патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что признание ПЦУ другими поместными церквами может нарушить всеправославное единство.12 октября 2019 года Архиерейский собор ЭПЦ признал право патриарха Константинопольского предоставить автокефалию ПЦУ, за которой РПЦ не признает статуса канонической церкви.После того, как стало известно о решении патриарха Константинопольского Варфоломея о предоставлении Православной церкви Украины томоса об автокефалии, 15 октября 2018 года Русская православная церковь разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.