Жить в холоде невозможно, да и не хочется! В один голос говорит население станции Вековка Гусь-Хрустального района.

Теплотрассу на станции Вековка Гусь-Хрустального района внезапно стали полностью менять в середине сентября. И бросили на полпути. Не добившись правды на местном и областном уровне и даже в Москве, замерзающие жители говорят, что готовы идти на рельсы - останавливать поезда.Жить в холоде невозможно, да и не хочется! В один голос говорит население станции Вековка Гусь-Хрустального района. Старая - идущая по поверхности земли теплотрасса - служила неплохо. Но людям сказали, что срок ее службы вышел. Срезали, и трубы увезли. Рабочие скрывающей даже свое название подрядной организации, то появлялись на объекте, то снова надолго пропадали. И 12 октября исчезли совсем. Оставив в трубах перемычки. Которые жителем пришлось найти и выпилить самим, чтобы тепло пришло хотя бы в детский сад и половину домов.Лидия Кузнецова, председатель ТСН «Твой дом»: «Мы думали, что все-таки мы найдем что-то - мы не нашли. Отопление-то не дается. Вчера вот, собственно говоря, вечером все-таки нашли еще одну. Думали, дом запустится. Потому что все-таки вода пошла. В итоге вода прошла, дома практически заглохли. Мы опять сидим без отопления».Жители уверены, что рабочим попросту не дали зарплату. И теперь страдают полторы тысячи человек. От холода спасаются, зажигая газовые конфорки, включая на полную мощность кондиционеры и электронагреватели. Проводка не выдерживает, один раз электрокабель уже перегорел.Любовь Дроздова, пенсионерка: «Приезжал Жарков - как он представился, заместитель Кабенкина - это главы Гусь-Хрустального района. Он говорит: "Если ничего не получится, мы объявляем ЧС, вызываем вам два-три бригады, и несколько дней у вас все будет". Мы говорим: "Можно вам верить!?" Он говорит: "Это на уровне Гусь-Хрустально района". Все. Уехал он - через неделю опять тишина».Люди уже ничему не верят, бьют во все колокола. Но ситуация продолжает идти по замкнутому кругу. Никто ничего не знает, не делает, один чиновник кивает на другого. Звонили даже в приемную губернатора и в московский штаб ЛДПР. Это помогло ненадолго.Анна Крылова, мать трехлетнего ребенка: «Мне уже дали куратора, я так понимаю по Гусь-Хрустальному району. Виктор Сергеевич зовут его. И он уже непосредственно, я так поняла, позвонил куда-то и начали шевелиться. Что-то делать. Все сварили, все трубы положили. И на этом, можно сказать, все».Лимит терпения и веры в Вековке исчерпан. Позвонившие нам граждане с трудом отговорили своих соседей от крайнего шага - попытки перекрыть движение поездов. Но если тепла не будет, замерзающий поселок готов и на это.Михаил Язынин, Максим Котов, "Вести-Владимир"