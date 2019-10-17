Нападающий английского Манчестер Сити Серхио Агуэро угодил в автомобильную аварию, направляясь на тренировочное занятие горожан. Личное авто футболиста получил достаточно серьезные повреждения. Сам игрок не пострадал.

Нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро угодил в автомобильную аварию, направляясь на тренировочное занятие "горожан". Личное авто футболиста получил достаточно серьезные повреждения. Сам игрок не пострадал.Несмотря на дорожно-транспортное происшествие Агуэро даже не понадобилось прохождение медицинского обследования, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Mirror. После аварии он добрался до клубной базы и принял участие в тренировке.BREAKING Sergio Aguero involved in car crash before Man City traininghttps://t.co/nC3pNTUuBU pic.twitter.com/VXOoON6E4S— Mirror Football (@MirrorFootball) October 16, 2019Напомним, что "Манчестер Сити" предстоит провести матче девятого тура английской премьер-лиги против лондонского "Кристал Пэлас". После восьми туров "горожане" с 16-ю очками занимают вторую строчку в таблице АПЛ.