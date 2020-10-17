Один из них оказался несовершеннолетним.

Молодые люди по указанию «куратора» получили сведения о месте нахождения оптовой партии наркотического вещества, сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.13 октября 2020 года подозреваемые прибыли на одну из улиц города Владимира, где разместили запрещенное к обороту наркотическое вещество в пяти тайниках, однако были замечены сотрудниками правоохранительных органов и задержаны.У молодых людей обнаружено и изъято наркотическое средство объёмом 1,86 грамма.Следователь СК России направил в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего и 17-летнего жителей Ярославской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).Расследование уголовного дела продолжается.