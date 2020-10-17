Лукашенко создает имитацию диалога с протестующими. На самом деле политик не готов на уступки, убеждены эксперты.

Лукашенко создает имитацию диалога с протестующими. На самом деле политик не готов на уступки, убеждены эксперты.После публикаций в прессе о том, что Лукашенко провел переговоры с членами Координационного совета в СИЗО, ОМОН принялся избивать протестующих с новой силой. Эксперты связывают это с тем, что планы Лукашенко выпустить оппонентов из тюрьмы взамен на лояльность провалились.Кандидат политических наук Всеволод Шимов рассказал, какие перспективы в обозримом будущем ждут белорусский народ. По мнению эксперта, действия силовиков уже не пугают, а еще больше злят граждан.Дело в том, что люди привыкли к насилию и давлению тоталитарной машины. У Батьки остается все меньше рычагов давления на народ.Шимов опасается, что противостояние людей и ОМОН может перерасти в городскую герилью. Специалист объяснил это тем, что за последние месяцы способность белоруссов к самоорганизации сильно возросла.Кроме того, политолог отметил, что Лукашенко готов к диалогу с оппозицией только лишь на своих условиях. По мнению эксперта, настоящих равносторонних переговоров не будет, возможна лишь их имитация, передает издание "Украина.ру".