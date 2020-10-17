А мы уже идем в гости к тем, кто предпочитает конфетам капусту и морковку. И вообще любит покушать.

А мы уже идем в гости к тем, кто предпочитает конфетам капусту и морковку. И вообще любит покушать. С редкими и ценными обитателями частного подворья знакомит нас Нина Глизница и ее героиня.Это их любимое развлечение. "Грязевые ванны" - отличное средство от насекомых. Рыжие свиньи - полудикие. Характер- весёлый, любят покушать. Но главное - стойкие к любым болезням.-Женщина, у которой и приобрела этих хрюшек, она сказала, что они размножаются прям на воле. На улице, при 30 градусах. У неё был случай, она не успела хрюшку загнать, она у неё родила прям в снегу.Пушистые кролики, рыжие хрюшки, чёрные курицы. Наталья Пухович держит только необычных животных. Эти кролики - ангорские. Их разводят из-за их меха.-Мы их щипаем, чешем и прядем. Мама у меня умеет прясть. вот такой длинный у них мех.Белые, рыжие и голубые. Кролики очень быстро зарастают. Поэтому их постоянно надо ощипывать. Из шерсти валяют игрушки, вяжут носки и варежки. Наталья работает с детьми. Из кроличьей шерсти они делают кукол.В еде не привереды. Любят капусту и морковку. А этот крольчонок для Натальи особенный.- Выкормленная из сосочки козьим молоком. Крольчиха отказалась кормить, и мне женщина подарила, сказала, выкормите, он - ваш.Ещё одни домочадцы - чёрные куры. Порода - китайская, горная. Селекционеры вывели её, скрестив курицу с фазаном.-Ухей-Илюй переводится с китайского как 5 чёрного, одного зелёное. Чёрный гребень, лапы, мясо, оперение, кости. И зелёные яйца.Особо ценно мясо - омолаживает клетки. Куры неприхотливые, хорошо переносят жару и холод. Но чёрные курицы пугливы, в отличие от лавандовых. Этот цыплёнок живёт с уткой - единственной в хозяйстве. Она ему как мама.-Очень мне нравится, что они ка кголуби. Прям ручные. Я к ним захожу, они меня сразу облепляют.Ухаживать за таким необычными животными несложно. Что растёт на огороде - то идёт на корм. Пока хозяйство маленькое. Но у Натальи уже есть планы. На участке побольше она хочет завести коз.Нина Глизница, Александр Голубев, "Вести-Владимир".