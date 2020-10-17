Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.- Эхо девяностых. Члены банды "Восьмерочных" идут на новый срок - за незаконный оборот оружия.- Больше восьмидесяти заболевших за сутки. Владимирскую область накрыла вторая волна коронавируса.- Центр управления дорогами. За ситуацией на магистралях в пяти регионах страны теперь следят из Собинского района.- Голодная блокада. В Гусь-Хрустальном разгоняют единственный муниципальный приют для животных.- Пыль чужих дорог. Во владимирских Палатах открылась выставка к столетию начала русской эмиграции.- И... Такие разные граффити. Школу первого лицея украсил портрет героя войны, а по Коммунару разгуливают «Симпсоны».