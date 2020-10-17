За две недели более 130 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, отстранены от управления.

Сотрудники ГИБДД в ходе повседневной деятельности и при проведении рейдовых мероприятий особое внимание уделяют пресечению фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии. Накануне сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями добровольной народной дружины «Дорожный надзор» провели совместное мероприятие на дорогах района.За время проведения было проверено более 150 единиц автотранспорта, выявлено 112 нарушений Правил дорожного движения. Задержаны и отстранены от управления три водителя с признаками алкогольного опьянения и два водителя, лишенных права управления транспортным средством.По результатам мероприятий трое граждан были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Также в отношение двух водителей собраны административные материалы по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления).За две недели октября более 130 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, отстранены от управления.Ночью 9 октября сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский», находившиеся на маршруте патрулирования, был остановлен автомобиль под управлением 34-летнего местного жителя. Освидетельствование показало, что автолюбитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При дальнейшей проверке установлено, что водитель уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного деяния. В отношении нарушителя дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.По обвинению в совершении аналогичного преступления перед судом предстанет 46-летний житель Петушинского района. Автомобиль «Дэу Матиз», которым управлял обвиняемый, полицейские остановили в Покрове весной текущего года. Водитель, лишенный права управления транспортом, вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. В отношении него было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз обращаются к водителями: если пришлось употребить спиртное, воспользуйтесь услугами такси, не садитесь за руль самостоятельно!Помните, сев за руль в нетрезвом состоянии, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения!