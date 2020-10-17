Александр Лукашенко долгие годы создавал себя образ крепкого хозяйственника. Однако прогресс показал, что теперь данные черты характера работают против политика.

Александр Лукашенко долгие годы создавал себя образ крепкого хозяйственника. Однако прогресс показал, что теперь данные черты характера работают против политика.Когда-то Лукашенко был безоговорочным лидером народа. Ситуация сильно поменялась за последнее время: теперь в глазах белорусов и мировой общественности Батька выглядит изгоем.Политолог Валерий Карбалевич объяснил, как вышло так, что последний диктатор Европы растерял весь электорат. По мнению эксперта, главная ошибка Батьки заключается в том, что он перестал чувствовать настроение народа.Дело в том, что когда Александр Григорьевич приходил к власти, его намерения совпадали со стремлением людей к свободе. Лукашенко тогда декларировал борьбу с советским тоталитаризмом.Прошло время, и президент резко сменил политический курс. Главными постулатами его правления стали земля, хозяйство и конформизм.Карбалевич отметил, что данная тактика была успешной определенное время, но теперь неизбежно приблизилась к краху. За 26 лет правления Лукашенко выросло поколение, для которого советские ценности чужеродны. Кроме того, изменились и экономические механизмы – чего стоит лишь прогрессирующий IT-сектор.Как показала практика, пресловутая стабильность Лукашенко заключается в отсутствии перспектив роста уровня жизни белорусов. Зарплаты людей не превышают уровня в 500 долларов.Карбалевич убежден, что из народного президента Лукашенко превратился в правителя, напоминающего латиноамериканских диктаторов. По мнению политолога, президент Белоруссии утратил шанс оставить власть достойно. "Теперь, чем бы ни закончилось в этом году противостояние режима и народа, его уход в любом случае будет позорным", – резюмировал он.