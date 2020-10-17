Кроме того, уже несколько лет подряд одно из самых высокотехнологичных аграрных предприятий нашего региона ООО «Мелагро» становится лидером картофелеводства России.

В рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» ежегодно проводятся отраслевые конкурсы. В 2020 году в категории «Молочное скотоводство» 5 производителей молочной продукции Владимирской области отмечены «Золотой медалью». Это АО «Племенной завод «Илькино», СПК «Дмитриевы Горы», СПК «Шихобалово», АО «Леднево» и Государственная заводская конюшня им. В.И. Фомина. Кроме того, уже несколько лет подряд одно из самых высокотехнологичных аграрных предприятий нашего региона ООО «Мелагро» становится лидером картофелеводства России.«Высокий уровень племенной работы хозяйств Владимирской области позволяет достигать ежегодного роста продуктивности дойного стада и увеличивать производство молока. Хорошо отлаженная работа на ГЗК им. Фомина сделала возможной уже в этом году реализацию племенного молодняка лошадей для целей разведения Владимирской тяжеловозной породы», – считает директор Департамента сельского хозяйства Константин Демидов.(Фото: Pixabay)