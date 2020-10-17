Установлено, что злоумышленник вызвал сотрудников ГИБДД и заявил о ДТП, которого на самом деле не было...
Сотрудники отдела дознания УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в попытке мошенничества в сфере страхования.
В полицию поступило сообщение от представителя страховой компании. Он рассказал, что клиент обратился в компанию с заявлением о прямом возмещении убытков по полису добровольного страхования личного автотранспорта, утверждая, что принадлежащий ему автомобиль марки «Мерседес» попал в ДТП.
По результатам проведенного исследования в страховой компании было установлено, что все повреждения, зафиксированные на автомобиле, не являются следствием заявленных событий ДТП. Таким образом, страховой компании мог быть причинён материальный ущерб на сумму 240 тысяч рублей.
В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина.
Установлено, что злоумышленник поставил свой автомобиль в Московской области, вызвал сотрудников ГИБДД и заявил о ДТП, которого не произошло, после чего обратился в страховую компанию.
По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Крылатский г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». В отношении задержанного избрана мера принуждения в виде обязательство о явке.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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