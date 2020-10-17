Установлено, что злоумышленник вызвал сотрудников ГИБДД и заявил о ДТП, которого на самом деле не было...

Сотрудники отдела дознания УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в попытке мошенничества в сфере страхования.В полицию поступило сообщение от представителя страховой компании. Он рассказал, что клиент обратился в компанию с заявлением о прямом возмещении убытков по полису добровольного страхования личного автотранспорта, утверждая, что принадлежащий ему автомобиль марки «Мерседес» попал в ДТП.По результатам проведенного исследования в страховой компании было установлено, что все повреждения, зафиксированные на автомобиле, не являются следствием заявленных событий ДТП. Таким образом, страховой компании мог быть причинён материальный ущерб на сумму 240 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина.Установлено, что злоумышленник поставил свой автомобиль в Московской области, вызвал сотрудников ГИБДД и заявил о ДТП, которого не произошло, после чего обратился в страховую компанию.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Крылатский г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». В отношении задержанного избрана мера принуждения в виде обязательство о явке.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93