Девушку с тяжелыми травмами госпитализировали.

Накануне в Муромском районе произошла страшная авария. 16-летняя девушка, студентка 1 курса Муромского индустриального колледжа, переходила дорогу в районе парка 50-летия Советской власти. Девушка двигалась по пешеходному переходу со стороны парка к жилым домам. Все водители, которые в этот момент ехали по ВЛШ остановились, чтобы пропустить пешехода. Кроме одного. 81-летний водитель ВАЗ-2107 двигался по правой крайней полосе, сообщает интернет-порталМуром24.рф. Мужчина проигнорировал 4 знака "пешеходный переход" и не обратил внимание на то, что другие автомобилисты остановились. Девушку с тяжелыми травмами госпитализировали.Пострадавшая студентка в аварии в пришла в себя, но пока ее состояние оценивается как тяжелое. Медики не исключают того, что для лечения пострадавшую придётся везти в областной центр.(Фото: Муром24.рф.)