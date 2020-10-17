В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя поселка Городищи. Мужчина хранил в своем доме боеприпасы.В сентябре текущего года при проведении оперативных мероприятий сотрудники ОМВД России по Петушинскому району обнаружили в квартире фигуранта охотничьи патроны, которые, согласно экспертному заключению, являются пригодными для стрельбы.В ходе следствия установлено, что мужчина в мае 2019 года получил от знакомого пять патронов и хранил их по месту жительства. При этом специального разрешения на хранение обвиняемый не имел. Также установлено, что в апреле текущего года фигурант незаконно сбыл два патрона одному из своих знакомых.Вину в содеянном местный житель признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.