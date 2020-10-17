Сегодня в праздник сладкоежек Всемирный день конфет будем готовить необычное лакомство.

Сегодня в праздник сладкоежек Всемирный день конфет будем готовить необычное лакомство. Елена Обрубова из Судогодского района освоила рецепт иностранного десерта.