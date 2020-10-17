Сегодня в праздник сладкоежек Всемирный день конфет будем готовить необычное лакомство.
<a href="https://33live.ru/novosti/17-10-2020-v-sudogodskom-rajone-zhitelnica-osvoila-recept-inostrannogo-deserta.html" target="_blank">В Судогодском районе жительница освоила рецепт иностранного десерта</a> - Сегодня в праздник сладкоежек Всемирный день конфет будем готовить необычное лакомство.
[url=https://33live.ru/novosti/17-10-2020-v-sudogodskom-rajone-zhitelnica-osvoila-recept-inostrannogo-deserta.html]В Судогодском районе жительница освоила рецепт иностранного десерта[/url] - Сегодня в праздник сладкоежек Всемирный день конфет будем готовить необычное лакомство.