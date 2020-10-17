По результатам проведенного исследования, часть изъятого является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 95 граммов...

Сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Красносельское» г. Москвы задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотического средства.В дежурную часть МО МВД России «Красносельское» г. Москвы поступила информация о том, что в одном из домов в поселении Вороновское неизвестный хранит наркотические средства.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили и изъяли бумажные свертки с неизвестным веществом растительного происхождения, банки с листьями и растения в горшках. По результатам проведенного исследования, часть изъятого является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 95 граммов. Остальное изъятое направлено на исследование.Отделом дознания МО МВД России «Красносельское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57