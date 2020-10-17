Никаких синяков и боли, только адреналин и чистое удовольствие. Приглашаем вас этим утром на поле боя, где сейчас начнется увлекательный лазертаг-квест по мотивам "Последнего Героя"

Никаких синяков и боли, только адреналин и чистое удовольствие. Приглашаем вас этим утром на поле боя, где сейчас начнется увлекательный лазертаг-квест по мотивам "Последнего Героя" . В боевой экипировке наша Юлия Шувалова.Юлия Шувалова: "Чшш...Прячусь от своих соперников. Играем в лазертаг по мотивам телешоу "Последний герой". Пойдем, пойдем... Пора атаковать!"В этом сценарии каждый за себя. Звание лучшего получает единственный оставшийся "в живых" воин. От стандартной перестрелки отличается четким сюжетом и легендой, согласно которой все гости квеста приглашены в это заброшенное место некими высшими силами. Отбор проходил среди самых сильных и храбрых воинов, которые способны выжить и защитить себя в любой ситуации. Но, как и в телешоу, ради победы игроки объединяются в команды.-Можно к тебе в укрытие?-Да, конечно.-Как тебе игра?-По-моему слишком жарко, давай помогай быстрее!С помощью имитатора боевого оружия можно поражать соперника лучами света и набирать очки. Если в игрока попали больше 5 раз , он выпадает из игры. Остальные продолжают борьбу за звание "Последнего героя". Это не банальная игра в войнушку, утверждает Эдуард Шемякин. Он - председатель Федерации спортивного лазертага во Владимирской областиЭдуард Шемякин, председатель Федерации спортивного лазертага во Владимирской области, капитан команды "Владимирская застава": -Есть элементы сражения, битвы, но это больше спорт, либо увлечение. Мы тренируем навыкам ведения боя в лазертаге, но не хотели бы, чтобы эти навыки применялись на практике в реальном мире.На турнире "Битва троек" в Иваново владимирская команда стала первой по спортивно-тактическому лазертагу. Чтобы выйти на такой уровень, просто уметь стрелять - мало, необходимы физическая подготовка и умение работать в команде.Денис Поликарпов, зампредседателя Федерации спортивного лазер\тага во Владимирской области, участник команды "Владимирская застава":- В спортивном больше движения. Для этого там спортивные костюмы, а не маскировочные. Этим и различается очень сильно. А ещё оружие. В спортивном лазертаге применяется вот такое, а в тактическом более приближенное к оригинальному. К тому же, в спортивном лазертаге нет градаций: снайпер, штурмовик, пулеметчик. Все играют с одинаковым, вот таким оружием.Лазертаг абсолютно безопасен, так как никакого физического контакта в момент игры не происходит. В то же время участники получают удовольствие от активной и динамичной игры. В этот раз последним героем стал Кирилл Жистин, но спортсмены уже готовы к реваншу.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"