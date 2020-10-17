Анатолий Антонов 16 октября ушёл из дома и не вернулся.

Во Владимире пропал Антонов Анатолий Фёдорович 1937 года рождения. 82-летний пенсионер 16 октября ушёл из дома в неизвестном направлении, сообщают в ПСО «Лиза Алерт».Известно, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 174 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.Был одет: зелёная куртка, серые брюки, футболка, чёрные ботинки с белыми вставками, чёрная шапка.В спасательном отряде не стали медлить и оперативно организовали поиски Анатолия Фёдоровича. В ночь с 16 на 17 октября добровольцы собрались на парковке у «РусьКино» областного центра и отправились на поиски. На данный момент пожилой мужчина не найден.