В Международный день галстука- обещанный мастер-класс от владимирских стилистов- Александры Креар и Юлии Авенруд.

Ну а что женщина способна сотворить с мужским галстуком? В Международный день галстука- обещанный мастер-класс от владимирских стилистов- Александры Креар и Юлии Авенруд. Смотрим и учимся.Александра Креар стилист: - Мы сегодня покажем варианты заимствований из мужского гардероба и превращения их в женскую женственную тему. Можно сделать из этого образа более раскованный, свободный . Берем Галстук, заправляем его внутрь, рубашку расстегиваем , чтобы выглядело свободно, даем воздуха , пиджак можно снять...получается более раскованная история. Женщине можно все сексуально раскованно игриво. Строгий костюм- пиджак и юбка, смотрится очень сдержанно, рафинировано. И ощущается что в портретной зоне чего-то не хватает. Вот сюда мы как раз и снова заимствуем и разместим мужской галстук. Завязываем мы его достаточно плотно. Поднимаем высоко и продолжаем тему с серьезностью и рафинированностью. Но в этом образе должна быть маленькая неправильность, чтобы не было ощущения чрезмерности. вылизанного образа, мы выправили рукава и их загнули. Это маленький элемент небрежности , который придает образу жизни. Снимаем наш серьезный галстук , расстегиваем рубашку, даем образу воздуха, берем другой галстук- тот был у нас шелковый, гладкий, этот- вязанный. И Завязываем свободно, подкатываем рукава. Вот у нас два образа. Этот более повседневный. Следующий образ - это более для торжественных случаев. Видите насколько читается статуарность, высокий уровень. Основной акцент снова -галстук. Мы его трансформировали , сделали складку и брошь в виде ордена. Нестандартный пиджак- кейп, оригинальные рукава. Вместе с цветовым решением - белый, красный, черный - драматический стиль, максимально театрально, как образ для торжественных мероприятий. Демонстрируем еще один образ расслабленный, мягкий трикотаж. кардиганчик. Мы вынули стандартный пояс и использовали мужской галстук. Завязали его как пояс. Часть широкая длиннее, свисает, а внизу кокетливый бантик. Базовая основа. Взяли синий пиджак, трикотажный галстук берем , небрежно набрасываем и драпируем статусной брошью. Вот так!!Женщине позволительно носить всё. Главное- подчеркнуть индивидуальность и оригинальность. Главное, чтобы женщина чувствовала себя комфортнее и ощущала себя женщиной.