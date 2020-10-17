Он обошелся ФОМСу в 5,2 млн рублей.

Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Владимира укомплектовали современным эндоскопическим оборудованием. В лечебное учреждение поступил японский видеогастроскоп фирмы «Пентакс» стоимостью 5,2 млн рублей. Высокотехнологичное медицинское оборудование приобретено за счёт средств страхового запаса Фонда обязательного медицинского страхования(ФОМС).«Когда летом открывали ковидный госпиталь в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи города Владимира, главный врач Анатолий Уколов ходатайствовал передо мной о приобретении нового оборудования. Горбольница нередко принимает не только владимирцев, но и пациентов из области, поэтому материально-техническую базу нужно усиливать, - отметил Губернатор Владимир Сипягин. - Здравоохранение - приоритетная сфера, и мы стремимся обеспечить медиков всем необходимым для спасения жизни и здоровья людей, поэтому на такие ходатайства медиков стараемся реагировать как можно более оперативно».Новый видеогастроскоп позволяет проводить визуальный осмотр стенок пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Встроенная в аппарат миниатюрная видеокамера передаёт на монитор цветное изображение высокого разрешения, что позволяет в мельчайших деталях оценить состояние желудочно-кишечного тракта. Видеогастроскопия предусматривает не только диагностические исследования. Этот метод обеспечивает качественную визуализацию оперативных вмешательств.«С помощью видеогастроскопа можно остановить желудочное кровотечение, извлечь инородное тело из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, взять биопсийную пробу, удалить полип или другое новообразование. Эндоскопические методы более безопасны и малотравматичны», – подчеркнул руководитель лечебного учреждения Анатолий Уколов.Эндоскопические методы широко применяются в условиях Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира. Дополнительная поставка оборудования повысит доступность современной диагностики и улучшит качество оперативного лечения. Техника будет введена в эксплуатацию уже в ближайшие дни.