Появились подробности аварии.

Во Владимире около 19.00 у д. 35 по ул. Комиссарова произошло ДТП. По предварительной информации УМВД России по Владимирской области, водитель управляя автобусом городского сообщения марки "ГолАЗ", допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личность пострадавшего.(Фото:«PRO Транспорт» Владимир News)