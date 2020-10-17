Её местонахождение неизвестно с 7 октября.

Во Владимире Пропала Татьяна Юрьевна Григорьева 1977 года рождения. С 7 октября 2020 года её местонахождение неизвестно.Приметы: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза серые.Была одета: предположительно оранжевая куртка, джинсы, чёрные кроссовки.С собой: коричневая сумка.Особые приметы: носит очки.Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Татьяны или обстоятельствах её исчезновения, просим обратиться по телефону - 89004812367.