В регионе продолжается борьба с вирусом.

Во Владимирской области за минувшие сутки выявили еще 79 местных жителей, зараженных коронавирусом, сообщили 17 октября в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Еще трое скончалось, несмотря на все усилия медиков.С начала пандемии в области вирус выявили в общей сложности уже у 8346 человек. Из них 243 умерло от осложнений, вызванных инфекцией. Выздоровело 6218 человек. Ситуация с коронавирусом в регионе оценивается как непростая.