Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает жителей и гостей региона о неблагоприятных погодных явлениях. По данным Владимирского гидромета, в ночь с 17 на 18 октября во Владимире и по области ожидаются сильные осадки — мокрый снег, дождь. Также ожидается резкое падение атмосферного давления- до 733 мм ртутного столба.Во второй половине ночи 18 октября с сохранением утром и днём на территории региона ожидается штормовой ветер, порывы до 15-20 м/с. Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе транспорта, увеличением числа ДТП, повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукреплённых широкоформатных конструкций.