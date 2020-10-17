На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 79 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 79 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (16 сл. в г. Владимире, 15 сл. в Гусь-Хрустальном, 14 сл. в Муромском, 8 сл. в Ковровском, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Александровском, 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Радужном, 1 сл. в Судогодском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8346 случаев заболевания (1482 сл. в г. Владимире, 1229 сл. в Гусь-Хрустальном, 879 сл. о. Муром, 755 сл. в Петушинском, 686 сл. в Ковровском, 653 сл. в Александровском, 434 сл. в Вязниковском, 370 сл. в Собинском, 358 сл. в Юрьев-Польском, 242 сл. в Кольчугинском, 219 сл. в Меленковском, 197 сл. в Суздальском, 180 сл. в Судогодском, 182 сл. в Селивановском, 155 сл. в Киржачском, 140 сл. в Гороховецком, 109 сл. в Камешковском, 76 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.