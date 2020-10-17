В ходе онлайн-голосования, проходившего на сайте регионального УМВД с 7 по 16 октября, наибольшее число голосов получил Александр Коровин, участковый из г. Владимира.

Завершился второй этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2020». Определить лучшего сотрудника самой народной службы граждане должны были в ходе онлайн-голосования, проходившего на сайте УМВД России по Владимирской области с 7 по 16 октября.В течение недели граждане оставляли свои "лайки" за каждого из 18 участников и, тем самым, определили тройку лидеров по сумме набранных голосов.Таким образом, победителем регионального этапа конкурса "Народный участковый-2020" стал участковый уполномоченный полиции Александр Владимирович Коровин. Именно он будет представлять наш регион на заключительном этапе конкурса, который стартует 1 ноября. Голосование традиционно пройдет на сайте издания "Комсомольская правда".Поддержим лучшего "Народного участкового" из Владимирской области на федеральном этапе конкурса!