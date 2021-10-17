Самым «Народным участковым» Владимирской области стал Иван Пряхин - участковый уполномоченный полиции из Суздальского района.

Завершился второй этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2021».Лучшего участкового уполномоченного полиции региона с 7 по 16 октября выбирали граждане путем онлайн-голосования на официальном сайте УМВД России по Владимирской области. В текущем году в голосовании приняли участие более 8 500 граждан.17 представителей из каждого района Владимирской области боролись за звание «Народный участковый».По итогам голосования победителем регионального этапа конкурса стал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Суздальскому району капитан полиции Иван Пряхин. Именно он представит Владимирскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в ноябре, в преддверии Дня образования службы участковых уполномоченных полиции.В тройку лидеров по количеству набранных голосов также вошли Ринат Алеев (УМВД России по городу Владимиру) и Дмитрий Иванов (ОМВД России по Камешковскому району).Благодарим всех граждан, поддержавших участников конкурса.Победитель регионального этапа участковый уполномоченный полиции Иван Пряхин ждет вашей поддержки на федеральном уровне!О старте завершающего этапа будет объявлено дополнительно.