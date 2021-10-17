В региональном этапе Конкурса приняли участие 28 педагогических работников в 7 номинациях из 9...

В региональном этапе Конкурса приняли участие 28 педагогических работников в 7 номинациях из 9 муниципальных образований – г. Владимир и г.Гусь-Хрустальный, о. Муром, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Ковровский, Кольчугинский, Селивановский и Юрьев-Польский район.Как сообщает пресс-служба регионального департамента образования, на Всероссийском конкурсе Владимирскую область представят победители регионального этапа:Николаева Наталья Викторовна, музыкальный руководитель МБДОУ г.Владимира «Детский сад №13» (номинация «Лучший профессионал образовательной организации»);Лаврухина Ляна Михайловна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №2 «Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников (г. Кольчугино) (номинация «Лучший воспитатель»);Романова Елена Владимировна, воспитатель МБДОУ общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей детский сад №8 «Ласточка» (г. Гороховец) (номинация «Верность профессии»);Прокофьева Ольга Алексеевна, воспитатель, инструктор по физической культуре МБДОУ комбинированного вида детский сад № 5 «Радуга» (г. Гороховец) (номинация «Лучшая методическая разработка по физическому развитию, воспитанию и оздоровления дошкольников»);Полякова Виолетта Эдуардовна, воспитатель МБДОУ г. Владимира «Детский сад №13» (номинация «Молодые профессионалы»).ФОТО: https://www.pexels.com/ru