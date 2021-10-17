Судебные приставы Собинского района взыскали задолженность с местной производственной коммунальной...

Судебные приставы Собинского района взыскали задолженность с местной производственной коммунальной компании, осуществляющей свою деятельность на территории 9 сельских и 2 городских поселений. Как сообщает пресс-служба ФССП по Владимирской области, предприятие накопило долг более 600 тысяч рублей за электроэнергию перед региональной сбытовой компанией.Поскольку организация не погасила долг своевременно, судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства предприятия. Кроме того, приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении 31 транспортного средства, в числе которых специализированные грузовые и легковые автомобили.Вскоре должник рассчитался с коммунальным долгом в полном объёме.