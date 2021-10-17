17 октября православные чтят память святого Иерофея, жившего в Афинах в 1 веке.

17 октября православные чтят память святого Иерофея, жившего вАфинах в 1 веке.ИсторияАпостол Павел обратил Иерофея в христианство, позже посвятилего в сан епископа. По преданию, присутствовал при погребении Девы Марии. Иерофейстал святым, когда принял смерть от рук язычников. Именно этот церковныйпраздник связывают с наступлением холодов. Древние верили, что в этот деньлеший уходит в спячку после шумных празднований.Что нельзя делать 17 октябряЗадаваясь вопросом о том, какой сегодня праздник, люди ищутприметы и поверья, которые древние связывали с этим днем. Также не стоитпренебрегать и ограничениями в Ерофеев день. Главный запрет в православныйпраздник святого Ерофея – нельзя ходить в лес. Лесной дух может принестинесчастье и даже напасть на одинокого путника в чаще. Нельзя работать на чужойтерритории, это сулит беды. Этот церковный праздник является одним из немногих,в который категорически запрещено играть свадьбы. Брак, заключенный 17 октября обернетсяскорым разводом. Нельзя ссориться и устраивать беспорядок. В этот церковныйпраздник нельзя пускать в дом незнакомцев, а лучше вообще воздержаться отвстречи гостей.Обычаи и приметы17 октября 2021 года православные празднуют Ерофеев день.Поверья, связанные с этим церковным праздником, сохранились с древних времен.Издревле считается, что именно 17 октября начинаются холода.Ночные заморозки принесут зиму в ноябре.Если провода на улице создают много шума – к несчастью.