17 октября православные чтят память святого Иерофея, жившего в
Афинах в 1 веке.
17 октября православные чтят память святого Иерофея, жившего в
Афинах в 1 веке.
История
Апостол Павел обратил Иерофея в христианство, позже посвятил
его в сан епископа. По преданию, присутствовал при погребении Девы Марии. Иерофей
стал святым, когда принял смерть от рук язычников. Именно этот церковный
праздник связывают с наступлением холодов. Древние верили, что в этот день
леший уходит в спячку после шумных празднований.
Что нельзя делать 17 октября
Задаваясь вопросом о том, какой сегодня праздник, люди ищут
приметы и поверья, которые древние связывали с этим днем. Также не стоит
пренебрегать и ограничениями в Ерофеев день. Главный запрет в православный
праздник святого Ерофея – нельзя ходить в лес. Лесной дух может принести
несчастье и даже напасть на одинокого путника в чаще. Нельзя работать на чужой
территории, это сулит беды. Этот церковный праздник является одним из немногих,
в который категорически запрещено играть свадьбы. Брак, заключенный 17 октября обернется
скорым разводом. Нельзя ссориться и устраивать беспорядок. В этот церковный
праздник нельзя пускать в дом незнакомцев, а лучше вообще воздержаться от
встречи гостей.
Обычаи и приметы
17 октября 2021 года православные празднуют Ерофеев день.
Поверья, связанные с этим церковным праздником, сохранились с древних времен.
Издревле считается, что именно 17 октября начинаются холода.
Ночные заморозки принесут зиму в ноябре.
Если провода на улице создают много шума – к несчастью.