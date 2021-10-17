Встреча прошла на территории Рождественского монастыря

На территории Рождественского монастыря 15 октября прошла встреча врио главы Владимирской области Александра Авдеева и митрополита Владимирского и Суздальского Тихона, сообщает пресс-служба епархии.Во время встречи владыка благословил Александра Авдеева на руководство Владимирской области. Глава региона, со своей стороны, подарил митрополиту букет белых роз.Напомним, 4 октября Александр Авдеев указом Президента России Владимира Путина был временно исполняющим обязанности главы администрации региона.