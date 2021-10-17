Сотрудники полиции установили, что 46-летний продавец-кассир магазина, расположенного на Домостроительной улице, осуществил продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему подростку...

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали продавца магазина по подозрению в продаже алкоголя несовершеннолетней девочке.Сотрудники полиции установили, что 46-летний продавец-кассир магазина, расположенного на Домостроительной улице, осуществил продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему подростку.Ранее работник магазина уже привлекался к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Дознанием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93