30-летний житель Петушинского района обвиняется в краже. По информации регионального УМВД, в мае...

30-летний житель Петушинского района обвиняется в краже. По информации регионального УМВД, в мае текущего года фигурант в состоянии алкогольного опьянения взломал замок комиссионного магазина. Оттуда мужчина похитил 7 мобильных телефонов и ювелирные изделия, после чего скрылся с места преступления. Попутно обвиняемый украл деньги.Общая сумма ущерба превысила 70 000 рублей.Полицейские задержали грабителя, который в дальнейшем признал свою вину и пояснил, что часть похищенного он уже успел продать, а вырученные деньги потратил на личные нужды.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.