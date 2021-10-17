Школьники из Гусь-Хрустального организовали трехдневный добровольческий форум Шаг в будущее для...

Школьники из Гусь-Хрустального организовали трехдневный добровольческий форум "Шаг в будущее" для трудных подростков. Это стало возможным благодаря всероссийскому конкурсу "Добро не уходит на каникулы" в рамках нацпроекта "Образование".Юрий Антонов, региональный координатор Российского движения школьников: «Проект по работе с трудными детьми полностью инициирован ребятами, поддержан взрослыми. И здорово, помимо того, что ребята сами инициировали этот проект, они сами его и реализуют».Школьники организовали для ребят квест "Формула успеха", где они вместе рассуждали, какие качества нужны успешному человеку и как их развить. Провели для них мастер-класс "креативное мышление", где под руководством регионального координатора Кристины Семеновой размышляли, каких проектов не хватает городу. А также посетили хрустальный завод имени Мальцова.