Конкретные даты Сергей Плаксин не называет. В материалах дела собрано 30 томов. За 5 лет со дня гибели его жены сменилось 10 следователей.

Муж умершей после родов Анны Бобриковой опубликовал в соцсетях пост о расследовании уголовного дела по факту её гибели. Следователи готовы предъявить обвинение подозреваемым.Конкретные даты Сергей Плаксин не называет. В материалах дела собрано 30 томов. За 5 лет со дня гибели его жены сменилось 10 следователей. Версия смерти, которую отстаивает вдовец, это кровотечение в разорванной матке из-за халатности врачей. В суде он намерен отстаивать именно эту позицию.После окончания процесса Сергей создаст YouTube-канал, где расскажет о деталях расследования. Он добавил, что правосудие вынесет приговор не только врачам, но и «прогнившей системе здравоохранения, ломающей судьбы людей, и тем, кто ее породил».