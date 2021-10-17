Самый известный повар страны поделился необычным рецептом для застолья с друзьями.

Самый известный повар страны поделился необычным рецептом для застолья с друзьями.Поездка на дачу или на пикник всегда подразумевает пышноезастолье. Чаще всего к столу подают шашлыки и овощи-гриль, угощение пусть ивкусное, но очень уж частое. Если хочется разнообразить стол чем-то помимопривычного мяса на мангале, шеф Константин Ивлев рекомендует приготовитьсолянку в казане. Процесс приготовления чуть более трудоемкий, чем у шашлыков,но гости точно останутся довольны.ИнгредиентыСвежая капуста — 3 кгМолодой картофель — 2 кгСвиные колбаски —500 грОхотничьиколбаски — 500 грКопченая охотничьягрудинка — 400 грВетчина длязавтрака — 300 грПомидоры — 300 грРепчатый лук — 300грМолотый кориандр —1 чайная ложкаКопченая паприка —1 чайная ложкаЗира — 1 чайная ложкаСухой чеснок — 1 чайная ложкаПаста из вяленыхтоматов — 2 чайные ложкиРастительноемасло — 100 млВода — пол-литраСоль и перецпо вкусуСпособ приготовленияДля начала все ингредиенты стоит нарезать. Шеф рекомендуетрезать достаточно мелко. Первым делом обжаривается картофель, его нужно довестидо золотистой корочки, ждать пока он приготовится полностью не нужно.Мясо стоит выбирать своему вкусу, но подойдет практическилюбое. Важно обратить внимание на копченое мясо: чем его больше, тем насыщеннеевкус блюда. Когда картофель обжарен, можно переходить к мясу. Как только мясо "схватится", нужно добавить лук. Когда лукобжарился, пора добавить специи и сухой или свежий чеснок. К приготовившемусямясу нужно добавить томаты и томатную пасту для сочности.Капуста – практически самый важный ингредиент. Ее нужновзять в два раза больше, чем картошки и тоже нарезать некрупно. Добавить капустуи обжаренный картофель к мясу, хорошо перемешать. Дальше нужно добавить немноговоды. Делать это нужно медленно и осторожно, чтобы не получился суп. Добавить сольи перец по вкусу.Солянка почти готова, ее нужно оставить томиться 20 минут намедленном огне. Сытная солянка в казане на большую компанию от шефа Ивлева готова!Приятного аппетита!