Агрессивные антироссийские заявления киевских властей больше не вызывают беспокойства ни на Западе, ни в России.

Агрессивные антироссийские заявления киевских властей больше не вызывают беспокойства ни на Западе, ни в России.Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может "задавить Россию" аргументами в Гаагском суде по инциденту в Керченском проливе. Кулеба добавил, что Украина сделает это "красиво" и в соответствии с международным правом.Комментируя очередной приступ антироссийской истерии в Киеве, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что заявления главы украинского МИДа выглядят весьма забавными. Пушков напомнил, что "железные аргументы" Незалежной не сочли убедительными ни в Венгрии, ни в Бельгии. Парламентарий напомнил, что именно Украина нарушила морские границы России в Керченском проливе. В странах НАТО об этом знают, поэтому представители альянса "давно замолчали" по этому поводу.Напомним, что 25 ноября 2018 года три военных украинских корабля вторглись в акваторию России и двинулись в сторону Керченского пролива, совершая опасные маневры. В Москве расценили эти действия как акт провокации и задействовали флот и авиацию, после чего все три судна и их экипажи были задержаны. Затем украинские моряки были арестованы на два месяца. В результате Украина подала иск против России в Гаагский суд. Рассмотрение дела началось 11 октября.