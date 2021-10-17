Жители деревни Паустово Вязниковского района бьют тревогу. К нам в редакцию обратились местные...

Жители деревни Паустово Вязниковского района бьют тревогу. К нам в редакцию обратились местные жители, которые обеспокоены ситуацией в единственном детском саду деревни. На сегодняшний день, после сокращения персонала в учреждении работают 4 человека: заведующая, воспитатель, няня и повар. При этом в саду функционирует одна группа из 29 детей разных возрастов (от 3 до 7 лет).На обращения жителей деревни в управлении образования Вязниковского района аргументируют расформирование 2-ой группы отсутствием финансирования на оплату труда второго воспитателя. Однако местных жителей этот ответ не устраивает, они намерены идти дальше и готовят обращение в областной департамент образования.Больше всего жители боятся, что такими темпами сад и вовсе могут закрыть. И страхи жителей обоснованы: по Паустовскому округу уже закрыли 2 детских сада. Автобус возит полуторагодовалых детей из района в отдельный детский сад. Например, из деревни Пески детей привозят в Вязники.ФОТО: https://www.pexels.com