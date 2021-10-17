Мероприятие направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с учениками местной школы провели акцию «Невнимательность ценою в жизнь».Пропагандистская акция направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и формирование у водителей и пешеходов устойчивых стереотипов законопослушного поведения.Начались мероприятия с профилактической беседы с первоклассниками школы, в рамках которой дорожные полицейские напомнили ребятам о правилах безопасного поведения на дороге, в общественном транспорте и на безопасном маршруте «дом-школа-дом». Автоинспекторы пожелали первоклассникам безопасных дорог и положительных оценок, а школьники пообещали автоинспекторам соблюдать правила дорожного движения.Продолжилось мероприятие около образовательного учреждения, где сотрудники ГИБДД совместно с ребятами 5-6 классов нанесли предупреждающие надписи на тротуарах и подходах к проезжей части вблизи образовательного учреждения.Участники акции надеются, что нанесение подобных информационных надписей привлечет внимание пешеходов и заставит их задуматься о правильном и безопасном переходе дороги.