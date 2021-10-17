В Гусь-Хрустальном местный житель обратился в полицию из-за украденных с его банковского счёта...

В Гусь-Хрустальном местный житель обратился в полицию из-за украденных с его банковского счёта денег.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, причастным к хищению оказался 18-летний житель Гусь-Хрустального района. Он признался в содеянном и пояснил, что этим летом у одного из магазинов нашёл банковскую карту. Искать владельца молодой человек не стал и решил воспользоваться чужими деньгами. Фигурант несколько раз использовал карту для оплаты покупок в магазинах и на автозаправочной станции, потратив в общей сложности более 3 000 рублей.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.Сотрудники полиции напоминают, что при находке вещей гражданам необходимо задуматься о правомерности дальнейших действий: факт оставления вещи себе может быть квалифицирован как уголовно-наказуемое деяние в случае, если имелась возможность найти законного собственника.ФОТО:https://www.pexels.com/ru