Тёплая осень в Гусь-Хрустальном. Любимая малая родина. Так называется фотовыставка в...

Тёплая осень в Гусь-Хрустальном. "Любимая малая родина". Так называется фотовыставка в историко-художественном музее. Её автор - Виктор Львов, журналист и путешественник.Виктор Львов, журналист и путешественник: «И увидел этот момент.. Сумеречный, предсумеречный закат . И просто это было одно нажатие кнопки, нужно было его ловить.. И получился, на мой взгляд, атмосферный кадр».Места, знакомые каждому жителю - Мальцовские домики, Георгиевский собор, здание мэрии, набережная. Есть и окраины города. Снимки выдержаны в одной цветовой гамме и в теплых оттенках - в тон золотой осени. Виктору 26 лет, он живет в Гусь-Хрустальном всю жизнь. Ведет фотоблог в Инстаграм, где делится с путешественниками скрытыми местами Мещерского края. Фотограф находит уют в извилистых лесных дорогах, ловит вечерний и утренний свет в кружеве паутины, наблюдает за звездным небом в заброшенном лагере.Виктор Львов, журналист и путешественник : «Я понимаю, что у города - огромный туристический потенциал..Который стоит развивать. А я люблю путешествовать, по той же самой Мещере. Могу поехать к храмам, к погосту старому, изучить его историю. Именно такие объекты тоже можно показывать туристам».