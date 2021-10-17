Владимирцев призывают быть предельно осторожными. Поскольку на днях стартовала Всероссийская...

Владимирцев призывают быть предельно осторожными. Поскольку на днях стартовала Всероссийская перепись населения, всех желающих передать личные данные через портал Госуслуг предупреждают о возможной опасности.Не исключено, что мошенники могут создать сайты-дублёры, которые крайне сложно отличить от Госуслуг. Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, эксперты рекомендуют тщательно проверять в адресной строке название портала. В нём не должно быть лишних букв и цифр (gosuslugi.ru).Также стоит обратить внимание на замок в адресной строке: мошенники часто не используют защищенное SSL-соединение для сайтов-дублеров. Поэтому, если замок перечеркнут, значит, заходить на сайт небезопасно.Кроме того, напомним, что зачастую мошенники используют массовые рассылки по электронной почте для привлечения потенциальных жертв на сайты-дублеры. С осторожностью относимся и к контекстной и таргетированной рекламе в соцсетях.