Участие в мониторинге качества дошкольного образования примут 53 дошкольных образовательных...
Участие в мониторинге качества дошкольного образования примут 53 дошкольных образовательных организации из 16 муниципальных образований Владимирской области.
Региональный координатор проведения мониторинга - кафедра дошкольного образования государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой».
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