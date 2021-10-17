Участие в мониторинге качества дошкольного образования примут 53 дошкольных образовательных организации из 16 муниципальных образований Владимирской области.Региональный координатор проведения мониторинга - кафедра дошкольного образования государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой».ФОТО:https://www.pexels.com/ru

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