Сегодня утром в МЧС России по Владимирской области поступила информация о задымлении в сауне одного...

Сегодня утром в МЧС России по Владимирской области поступила информация о задымлении в сауне одного из фитнес-центров на Дворянской.Спасатели обнаружили горение в сауне на 2-м этаже здания. Пожарным пришлось эвакуировать 40 человек.Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 25 кв.м., не допустив распространения огня. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации последствий происшествия привлекались 11 единиц техники и 30 человек. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины произошедшего.