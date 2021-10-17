Сотрудниками МЧС России была организована эвакуация 40 посетителей.

Во Владимире пожарные оперативно ликвидировали возгорание в фитнес-центре «Муравей». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.17 октября в 08.16 на улице Дворянской на втором этаже здания задымилась сауна. На место незамедлительно прибыли пожарные. Сотрудниками МЧС России была организована эвакуация 40 посетителей.Пожарные потушили пламя на площади 25 квадратных метров, не допустив распространения огня на другие помещения фитнес-центра. От огня пострадало внутреннее имущество сауны. Погибших и пострадавших нет.По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.На происшествие приезжали 11 единиц техники и 30 человек личного состава.