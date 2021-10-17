Как уточнили в прокуратуре Владимирской области, целью злоумышленников было обеспечение победы на торгах по поставке протезов для инвалидов.

Октябрьский районный суд Владимира оштрафовал одну из компаний и её директора за дачу взятки сотрудникам соцстраха. Мужчина передал должностному лицу Ивановского реготделения Фонда 61,5 тысячу рублей. Общий размер ранее оговорённой мзды должен был составить 123 тысячи.Как уточнили в прокуратуре Владимирской области, целью злоумышленников было обеспечение победы на торгах по поставке протезов для инвалидов. В результате руководитель коммерческой организации заплатит 750 тысяч рублей штрафа. А его фирма – один миллион.