На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 288 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 288 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:70 - во Владимире;38 - в Гусь-Хрустальном районе;37 - в Муромском районе;29 - в Ковровском районе;13 - в Вязниковском районе;12 - в Суздальском районе;11 - в Петушинском районе;10 - в Киржачском, Гороховецком и в Кольчугинском районах;9 - в Юрьево-Польском и в Собинском районах;8 - в Селивановском районе;,7 - в Александровском районе;5 - в Меленковском и в Камешковском районах;3 - в Радужном;2 - в Судогодском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 58 487 случаев заболевания