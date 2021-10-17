На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 288 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 288 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
70 - во Владимире;
38 - в Гусь-Хрустальном районе;
37 - в Муромском районе;
29 - в Ковровском районе;
13 - в Вязниковском районе;
12 - в Суздальском районе;
11 - в Петушинском районе;
10 - в Киржачском, Гороховецком и в Кольчугинском районах;
9 - в Юрьево-Польском и в Собинском районах;
8 - в Селивановском районе;,
7 - в Александровском районе;
5 - в Меленковском и в Камешковском районах;
3 - в Радужном;
2 - в Судогодском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 58 487 случаев заболевания