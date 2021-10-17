Готовится предпроектное предложение.

Власти Владимирской области намерены в течение октября определиться с вопросом строительства быстровозводимого ковидария. Сначала предпроектное предложение рассмотрит правительство страны. Об этом рассказали наши коллеги из ТАСС со ссылкой на врио губернатора Александра Авдеева.«На федеральном уровне есть желание нам помочь. Скорее всего, это будет в рамках софинансирования. На следующей неделе обсудим вопрос с руководством страны», - отметил глава региона.Ранее мы сообщали, что в регионе вновь обсуждается возможность появления быстровозводимого инфекционного госпиталя. Он должен быть рассчитан не менее чем на 330 койко-мест с перспективой расширения до 600. Объект может быть построен за 90-100 дней − от выбора участка до приёма первого инфицированного.По поручению губернатора в ближайшее время будут подготовлены и представлены варианты размещения ковидария, а также его характеристики. Исключён вариант создания его на территории ОКБ. Прорабатывается возможность размещения объекта в Камешковском районе.